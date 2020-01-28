شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو في مسار ضيق – تحليل - 28-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار أي حركة قوية في الجلسات الماضية، ليستمر بالتذبذب قرب حاجز 1.1000، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط الذي يعتمد على الثبات دون مستوى 1.1080، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ عند 1.0985 وتمتد إلى 1.0880 بعد تجاوز المستوى السابق.
من جهة أخرى، نشير إلى أن السعر أكمل تشكيل نموذج رأس وكتفين مسبقاً، مما يدعم فرص استمرار الموجة الهابطة المتوقعة للفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0940 والمقاومة 1.1080
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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