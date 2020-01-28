شكرا لقرائتكم خبر عن حصة الكويتي من الناتج المحلي تتراجع إلى ما دون 29 ألف دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبطت حصة المواطن الكويتي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2019 لتبلغ 28.9 ألف دينار.

ويأتي ذلك في موازاة مع خفض تقديرات صندوق النقد الدولي الناتج المحلي الإجمالي للكويت خلال 2019 إلى 41 مليار دينار (ما يعادل 137 مليار دولار) وزيادة عدد المواطنين إلى 1.4 مليون مواطن وانخفاض أسعار النفط، وذلك بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وتوقع "النقد الدولي" أن يصعد الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 43 مليار دينار في 2020 و2021، فيما سيصل إلى 51 مليار دينار بحلول عام 2025.

وأكد التقرير أن نصيب الفرد من الناتج (تعداد السكان الإجمالي مع الوافدين) بلغ 8913 دينار لإجمالي السكان البالغ 4.6 مليون نسمة، وخلال 2018 بلغ نصيب المواطن من الدخل نحو 30 ألف دينار عندما بلغ الناتج المحلي الاجمالي 42 مليار دينار.

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وقال إن أسعار برميل النفط الكويتي سترتفع إلى 63.3 دولار للبرميل خلال العام الحالي صعودا من مستوى 61.8 دولار للبرميل خلال العام الماضي، متوقعة ان ينخفض سعر برميل النفط الكويتي الى 58.6 دولارا خلال العام المقبل.

وذكرت ان حجم انتاج الكويت سيكون ثابتا كما هو عند مستوى 2.7 مليون برميل، مع توقعات بان يرتفع الى مستوى 2.76 مليون برميل في 2021 وإلى مستوى 2.8 مليون برميل في 2022.

وأفادت بيانات رسمية في وقت سابق، اتساع العجز الفعلي بميزانية الكويت بقيمة 9.2 مليار دينار (30.33 مليار دولار) بميزانية 2020-2021.

وبحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية الكويتية اطلعت عليها "أخبار اليوم"، فقد تراجعت الإيرادات بنسبة 6.5% على أساس سنوي إلى 14.8 مليار دينار وذلك عن موازنة العام 2019-2020.