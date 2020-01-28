شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار البلاتينيوم دون حاجز 1,000$ للأونصة مع انخفاض مؤشر الدولار لأول مرة في أربعة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 15 من كنون الثاني/يناير وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأعلى له منذ الثاني من كانون الأول/ديسمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي ظلال تسعير الأسواق لانتشار فيروس كورونا.

في تمام الساعة 05:28 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.41% لتتداول حالياً عند 990.14$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 986.05$ للأونصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى مستويات 97.93 مقارنة بالافتتاحية عند 97.95.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل اقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس ارتفاعاً 1.2% مقابل تراجع 2.1% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاع 0.4% مقابل تراجع 0.1% في تشرين الثاني/نوفمبر.

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ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 2.5% مقابل 2.2% في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى 128.2 مقابل 126.5 في كانون الأول/ديسمبر، وصدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى 3 مقابل 5 في كانون الأول/ديسمبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا التقرير التي تطرقت لكون قدرة الفيروس التاجي على الانتشار تزداد قوة وأن العدوى قد تستمر في الارتفاع وأن هناك نحو ثلاث ألاف حالة مصابة بالمرض ونحو مائة حالة وفاة من جراء الفيروس القاتل حتى الآن في الصين، وجاء ذلك عقب ساعات من أمر الرئيس الصيني شي جينبينج السبت الماضي باستجابة أسرع، وقد تم إرسال فرقاً إلى المناطق المنكوبة بشدة لتعزيز الوقاية والاحتواء.

ونود الإشارة، لكون الصين أعلنت مؤخراً إنها ستمدد أمد عطلات رأس السنة القمرية الجديدة التي بدأت السبت الماضي إلى عشرة أيام من أسبوع وتحديداً حتى الثاني من شباط/فبراير المقبل وأن المدارس والجامعات ستعود لاستأنف أنشطتها التعليمية من العطلات في وقت متأخر عن المعتاد، بينما أعلنت مدينة هونج كونج التي تحكمها الصين إنها ستحظر دخول الأشخاص الذي زاروا مقاطعة هوبي في الأسبوعين الماضيين.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية اعتبرت الأسبوع الماضي فيروس كورونا الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية "حالة طارئة في الصين"، بعد أن أعربت في بداء الأمر أنه "من المبكر جداً اعتبار هذا الحدث بمثابة حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً"، ليظل الأمر من قبل المنظمة مقتصر على الصين وليس على مستوى العالم، مع العلم أن كندا أكدت على أول حالها عندها وأعلن أمريكا بالأمس عن خامس حالة، وانتشار الفيروس في أكثر من 15 دولة.