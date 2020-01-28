شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار النفط لأول مرة في ستة جلسات مع الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد خام نيمكس للجلسة الثاني من الأدنى له منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر وارتداد خام برنت من الأدنى له منذ 21 من الشهر ذاته وسط ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الثانية من الأعلى له منذ الثاني من كانون الأول/ديسمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً وفي ظلال تسعير الأسواق لانتشار فيروس كورونا.

وفي تمام الساعة 04:59 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم آذار/مارس المقبل بنسبة 0.51% لتتداول عند مستويات 53.06$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 52.77$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 53.14$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم آذار/مارس 0.20% لتتداول عند 59.15$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 59.03$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 59.32$ للبرميل، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار 0.01% إلى 97.94 مقارنة بالافتتاحية عند 97.95، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 97.96.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل اقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس ارتفاعاً 1.2% مقابل تراجع 2.1% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاع 0.4% مقابل تراجع 0.1% في تشرين الثاني/نوفمبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 2.5% مقابل 2.2% في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى 128.2 مقابل 126.5 في كانون الأول/ديسمبر، وصدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى 3 مقابل 5 في كانون الأول/ديسمبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا التقرير التي تطرقت لكون قدرة الفيروس التاجي على الانتشار تزداد قوة وأن العدوى قد تستمر في الارتفاع وأن هناك نحو ثلاث ألاف حالة مصابة بالمرض ونحو مائة حالة وفاة من جراء الفيروس القاتل حتى الآن في الصين، وجاء ذلك عقب ساعات من أمر الرئيس الصيني شي جينبينج السبت الماضي باستجابة أسرع، وقد تم إرسال فرقاً إلى المناطق المنكوبة بشدة لتعزيز الوقاية والاحتواء.

ونود الإشارة، لكون الصين أعلنت مؤخراً إنها ستمدد أمد عطلات رأس السنة القمرية الجديدة التي بدأت السبت الماضي إلى عشرة أيام من أسبوع وتحديداً حتى الثاني من شباط/فبراير المقبل وأن المدارس والجامعات ستعود لاستأنف أنشطتها التعليمية من العطلات في وقت متأخر عن المعتاد، بينما أعلنت مدينة هونج كونج التي تحكمها الصين إنها ستحظر دخول الأشخاص الذي زاروا مقاطعة هوبي في الأسبوعين الماضيين.

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ويذكر أن منظمة الصحة العالمية اعتبرت الأسبوع الماضي فيروس كورونا الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية "حالة طارئة في الصين"، بعد أن أعربت في بداء الأمر أنه "من المبكر جداً اعتبار هذا الحدث بمثابة حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً"، ليظل الأمر من قبل المنظمة مقتصر على الصين وليس على مستوى العالم، مع العلم أن كندا أكدت على أول حالها عندها وأعلن أمريكا بالأمس عن خامس حالة، وانتشار الفيروس في أكثر من 15 دولة.

وفي سياق أخر، فقد أعربت المؤسسة المالية جولدمان ساكس الأسبوع الماضي ضمن مذكرة لها إن فيرس التاجي الذي نشأ في مدينة ووهان بالصين، قد يؤدي إلى انخفاض الطلب العالمي للنفط بواقع 26 ألف برميل يومياً خلال العام الجاري 2020، وأن وقود الطائرات قد يمثل نحو ثلثي ذلك التراجع، وأنه من المرجح تراجع أسعار النفط بنحو 2.9$ للبرميل نتيجة لذلك الأمر.

وفي المقابل، فقد في مطلع هذا الأسبوع أعرب وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود عن المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط لدى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وعالمياً تراقب عن كثب تطورات الأوضاع في الصين أكبر مستورد للطاقة وثاني أكبر مستهلك للطاقة عالمياً ولما لها من تأثير على الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأساسيات سوق النفط العالمي.

كما أفاد الأمير عبد العزيز بن سلمان آنذاك بأن نفس "التشاؤم الشديد" الذي يصيب السوق حدث أيضا عام 2003 أثناء انتشار وباء فيروس سارس، موضحاً أن ذلك على "رغم أنه لم يتسبب في انخفاض كبير في الطلب على النفط"، موضحاً أنه يشعر بالثقة من أنه سيتم احتواء الفيروس الجديد، ومضيفاً من خلال بيان له "التأثير الحالي على الأسواق العالمية، بما في ذلك النفط والسلع الأخرى، مدفوع في المقام الأول بالعوامل النفسية".

"والتوقعات السلبية للغاية التي اعتمدها بعض المشاركين في السوق على الرغم من تأثيرها المحدود للغاية على الطلب العالمي للنفط"، وفي سياق أخر، فقد نوه الأمير الخميس الماضي لكون كل الخيارات متاحة في اجتماع منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا والذي من المقرر عقده في آذار/مارس القادم، وأن من بين تلك الخيارات تعزيز الإنتاج النفطي مجدداً.

ويذكر أن الدول الأعضاء في منظمة أوبك وحلفائهم المنتجين للنفط من خارجها أقروا في اجتماعهم الأخير في مطلع كانون الأول/ديسمبر، التوسع في خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياً من 1.2 مليون برميل يومياً إلى 1.7 مليون برميل يومياً وذلك حتى نهاية آذار/مارس المقبل، ونود الإشارة، لكون الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو أعرب الأربعاء الماضي أنه لا يزال من السابق لآونة التحدث عن تمديد اتفاق خفض الإنتاج بين أوبك وحلفائها.

وفي سياق أخر، نوه المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول الأسبوع الماضي في مقابلة له مع تلفزيون بلومبيرج على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2020، أن أسواق النفط لا تزال هادئة لكون العالم مغمور بالخام الذي يأتي بشكل أساس من الولايات المتحدة، وجاء ذلك في أعقاب أفادت الحكومة الأمريكية مؤخراً بأن الإنتاج النفطي الأمريكي ارتفع إلى مستوى قياسي جديد عند 13.3 مليون برميل يومياً.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 3 منصات إلى إجمالي 676 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 24 من هذا الشهر، موضحة ثاني ارتفاع أسبوعي لها على التوالي، الأمر الذي ساهم في ارتفاع الإنتاج الأمريكي للنفط لمستوى قياسي جديد مع مطلع العام الجاري 2020.