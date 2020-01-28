شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يوقف موجة ارتفاعات الذهب في 4 جلسات والان نبدء بالتفاصيل

توقفت موجة ارتفاع لأسعار الذهب اليوم الثلاثاء إذ طغى ارتفاع الدولار على المخاوف المتزايدة بشأن فيروس كورونا جديد والتي غذت الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وبحلول الساعة 0456 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1579.38 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ ذروة ثلاثة أسابيع أمس الاثنين.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1578.10 دولار.

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وارتفعت أسعار الذهب في الجلسات الأربع الفائتة في الوقت الذي تسبب فيه انتشار فيروس كورونا في هزة بالأسواق المالية ودفع السلطات لفرض قيود على السفر وتمديد عطلة العام القمري الجديد.

وقال جون شارما الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني إن تنامي المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا الجديد يدعم الذهب عن مستوى 1580 دولارا للأوقية.

وقال "(الذهب) قد يبلغ 1600 دولار، لكنه سيميل أكثر إلى مستويات بنحو 1570-1590 دولارا، إذ نحتاج إلى المزيد من المعلومات، هناك الكثير من العوامل المجهولة بشأن الفيروس".