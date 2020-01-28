شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكى يتحدث عن الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم ، السفير الأمريكى فى مصر ، جوناثان كوهين ، للحديث فى اللقاء الشهرى للغرفة ، حول "الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر: فرص للمشاركة التجارية" .

وتركز غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة على استضافة كبار المسؤلين فى لقاءات مفتوحة مع الشركات وقيادات الغرفة لدعم العلات الاقتصادية المشتركة .

وعين جوناثان سفيرا لمصر في 14 نوفمبر 2019 ، بعدما كان فى الفترة من 1 يناير 2019 حتى 10 سبتمبر 2019 يشغل منصب الممثل بالنيابة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة وقبل ذلك و منذ ذلك الحين ، كنائب لممثل الأمم المتحدة. في السابق ، شغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأوروبية الآسيوية التي تغطي قبرص واليونان وتركيا ، ونائب رئيس بعثة سفارة الولايات المتحدة في العراق.

كان نائب رئيس بعثة سفارة الولايات المتحدة في فرنسا ، وقبل ذلك ، مستشار الوزير للشؤون السياسية هناك.

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كما شغل منصب نائب رئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة في قبرص ومستشار للشؤون السياسية العسكرية في السفارة الأمريكية في إيطاليا.

وبحسب سريته الذاتية كان كوهين ضابط في الخدمة الخارجية منذ عام 1986 ، وعمل مستشار سياسي لعملية المراقبة الشمالية من سفارة الولايات المتحدة في تركيا ؛ مناصب مختلفة في العراق ، بما في ذلك المستشار السياسي لمكتب التعمير والمساعدة الإنسانية في الشمال وإربيل وعضو فريق حوكمة سلطة التحالف المؤقتة ؛ موظف سياسي في السفارة الأمريكية في السويد ؛ الاتصال بالرئاسة الهنغارية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) والمساعد التنفيذي لرئيس بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في البوسنة ؛ بصفته المسؤول عن مكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بوزارة الخارجية مسؤول البوسنة في الناتو ، وفريق موظفي الأمانة العامة فرق التقدم لوزراء الخارجية بيكر وإيجلبرج وكريستوفر.

في وقت سابق من حياته المهنية كان منسق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمسؤول الاقتصادي في الضفة الغربية في القنصلية الأمريكية العامة في القدس. ومسؤول الشؤون القنصلية اللاجئين في سفارة الولايات المتحدة في تايلاند.