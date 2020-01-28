شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستكمل مسيرات النزيف في ظلال القلق من انتشار فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على اللون الأحمر مع عودة نبض التداول لكل من مؤشرات الأسهم الاسترالية ومؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء واستمرار تغيب نبض التداول عن مؤشرات الأسهم الصينية بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديد التي تم تمديدها بواقع ثلاثة أيام إلى الثاني من شباط/فبراير المقبل وسط انشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة نحو مائة شخص في الصين حتى الآن، ذلك بالإضافة لكون هناك نحو ثلاثة ألاف حالة مصابة بالفيروس الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.92% ليخسر 15.74 نقطة ويصل إلى المستوى 1,686.83، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.94% ليخسر هو الأخر 219.00 نقطة ويصل إلى المستوى 23,124.51.

وبالنظر إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية فشهد تراجعاً 3.20% ليخسر 71.77 نقطة ويصل إلى المستوى 2,174.36، كما تراجع مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا 0.91% ليخسر هو الأخر 107.36 نقطة ويصل إلى المستوى 11,699.78، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً 1.41% ليخسر 99.74 نقطة ويصل إلى المستوى 6,990.80.