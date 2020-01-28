شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش الثقة في الأعمال في استراليا خلال كانون الأول/ديسمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر المصرف الاسترالي الوطني للثقة في الأعمال لشهر كانون الأول/ديسمبر والتي أظهرت انكماش بما قيمته 2 مقابل الثبات عند مستويات الصفر في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما أوضحت قراءة المؤشر ذاته للثقة في الأوضاع الحالية تقلص الاتساع إلى ما قيمته 3 مقابل 4 في تشرين الثاني/نوفمبر.

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