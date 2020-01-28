شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الصناعات النسيجية تصدر 4 توصيات للارتقاء بالصناعة والتصدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت غرفة الصناعات النسيجية، تقرير لها اشتمل على عدد من التوصيات والارشادات، بشأن الارتقاء بإنتاجية الصناعات النسيجية والغزل إضافة إلى الصادرات، واشتمل على عدد من التوصيات لعل أهمها:

1- السوق المحلى والواردات

يجب مراعاة مطابقة المنتجات النسجية لتعليمات الصحة والبيئة، مثال ( المعادن الثقيلة - الاس الهيدروجينى - الصبغات الازو - طريقة الصباغة وهى محرمة دوليا ) اليوريا فورمالدهيد وهى ايضا محرمة .

2- المواصفات الطبيعية

مراعاة نوع الخامة - التركيب النسجى - نسبة الانكماش - ثبات الصبغات ضد الغسيل والعرق والضوء وخلافه، ويجب الالتزام بهذه المواصفات طبقا للموضح على التيكيت.

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3- التصدير

يجب الالتزام بالمعايير الدولية والحصول على شهادة مطابقة ، وصندوق دعم الغزل معنى لهذا الموضوع .

4- ولو تصورنا أن السوق المصرى به كم هائل من الواردات الصينية بأسعار مخفضة ( رخيصة جدا) ، وهذا يرجع لعدم الالتزام بالمواصفات القياسية - لدرجة الاغراق - للواردات الصينية بالمنتجات النسجية، وهنا يجب التأكيد على التعليمات والخواص التى يتم التعاقد عليها فى العقود بين المنتج والعميل، ومنها الخواص الطبيعية لما ينص عليه التعاقد والابعاد الاسترشادية "اختلاف ابعاد الشعوب ، مثال .. الشعب السودانى طويل - الاندونيسى قصير – والمصرى" وهذا يعني التنوع والاختلاف

كما أكد التقرير على مراعاة، الخواص الكيميائية طبقا لطلب العميل، التيكيت ، نوع الخامة ، المقاس ، والكى ى والغسيل، والتحليل الكمى لخلطات الالياف الثلاثية وتساوى ثلاث انواع من الالياف وكذلك التحليل الكمى الكيميائى للمخاليط الثنائية للخامات النسجية