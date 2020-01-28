شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة المعدنية :تنشيط التسويق فى الإسكندرية للحراريات لزيادة الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مدحت نافع ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، أن هناك تعليمات لكافة الشركات ،خاصة شركة الإسكندرية للحراريات ،لزيادة التصدير من خلال تنشيط التسويق وفتح أسواق جديدة لمنتجات الشركة المتنوعة.

وقال نافع ، فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365" أن إيرادات الشركة نمت بشكل مناسب أخر عامين ، لكننا نأمل نموها بشكل أفضل الفترة المقبلة ، موضحا أن الشركة حققت 11.1 مليون جنيه أرباحا بنهاية العام المالى الماضى ، مقارنة ب 18 مليون جنيه العام المالى 207-2018 ، ومقارنة ب21.4 مليون جنيه العام المالى 2016-2017 ، ومقارنة ب7.5 مليون جنيه العام المالى 2015-2016 مقابل خسائر بلغت 7.5 مليون جنيه العام المالى 2014-2015.

وتنتج الشركة ،الطين النارى ، وحراريات عازلة ،وسيراميك ،و كاولين مكلسن ، وقرميد من خلال مصنعين لها كما تصدر لأكثر من 10 دول ، وحول إيرادات الشركة كشف الدكتور مدحت نافع ، أن الشركة حققت 222 مليون جنيه إيرادات العام المالى الماضى 2018-2019 ،مقابل تحقيق 213 مليون جنيه العام المالى 2017-2018 .

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كما حققت الشركة 169 مليون جنيه العام المالى 2016-2017 ، مقابل إيرادات بلغت 123.4 مليون جنيه العام المالى 2015-2016 ، ومقابل 99 مليون جنيه العام المالى 2014-2015 ، لافتا أن هناك تطور ونمو فى الإيرادات خلال السنوات الماضية ،وهو ما يدفعنا لدعم الشركة بهدف زيادة الصادرات البالغة نحو 176 مليون جنيه خلال أخر 5 سنوات ماضية ،وبالتالى تحسن مستوى الإيرادات .