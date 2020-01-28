جائزة زايد للاستدامة تبدأ استقبال طلبات دورة 2021

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت جائزة زايد للاستدامة عن فتح باب تقديم طلبات المشاركة في دورتها لعام 2021، وذلك في أعقاب تكريم الفائزين العشرة لدورة العام الحالي خلال حفل افتتاح أسبوع أبوظبي للاستدامة، والذي أقيم مؤخراً.

وتهدف هذه الجائزة العالمية إلى تكريم المشاريع والحلول المستدامة من حول العالم، والتي تمتلك مقومات الابتكار والتأثير والأفكار الملهمة. وبدأت الجائزة استقبال طلبات المشاركة ضمن فئاتها الخمس اعتباراً من أمس ولغاية 21 مايو 2020 من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة، علماً أن العام الماضي شهد تحقيق رقم قياسي في أعداد الطلبات المقدمة، والتي وصلت إلى 2373 مشاركة من 129 دولة.

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة، المدير العام لجائزة زايد للاستدامة: «تخليداً للإرث الغني للأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مجال العمل الإنساني وترسيخ الاستدامة حول العالم. وتماشياً مع توجيهات القيادة بأن يكون 2020 عام الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، ستستمر الجائزة في جهودها لإيجاد حلول مبتكرة وفعالة تسهم في دعم التنمية المستدامة». وأكد أن الجائزة ستواصل مسيرتها الحافلة الممتدة على مدار 12 عاماً من تكريم الحلول المستدامة، معرباً عن ثقته بأنها سوف تستقطب مجدداً أبرز المواهب والمبتكرين المهتمين بتعزيز الاستدامة في العالم، بما يدعم الجهود الرامية إلى إيجاد حلول لتحديات الاستدامة الأكثر إلحاحاً.

وكرّمت الجائزة التي تدخل عامها الثالث عشر 86 فائزاً منذ تأسيسها، وأسهمت حلولهم المبتكرة ومشاريعهم المدرسية المتميزة في إحداث تأثير إيجابي مباشر أو غير مباشر في حياة أكثر من 335 مليون شخص حول العالم.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز 3 ملايين دولار، حيث يحصل الفائزون بالجائزة على مبلغ قدره 600 ألف دولار أمريكي في كل فئة، فيما يتم توزيع المبلغ ضمن فئة المدارس الثانوية العالمية، على ست مدارس من ست مناطق عالمية، بحيث تحصل المدرسة الواحدة على مبلغ يصل إلى 100 ألف دولار أمريكي لدعم مشروع المدرسة المقترح أو توسيع نطاقه ليشمل المجتمع المحلي.

وسيجري الإعلان عن الفائزين بدورة عام 2021 من جائزة زايد للاستدامة خلال حفل توزيع الجوائز السنوي الذي سيعقد ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة في شهر يناير من العام المقبل.