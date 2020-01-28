شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات: 250 جنيه توقعات انخفاض طن الأرز شهر فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع رجب شحاته ، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، انخفاض سعر الأرز فى السوق المحلى بنهاية فبراير القادم بسبب زيادة المعروض منه، حيث بلغ حجم الإنتاج من الأرز بنهاية العام الماضى 8 مليون طن أرز شعير، نتج منه 5 مليون طن أرز أبيض، بالإضافة إلى وجود مخزون يبلغ 500 ألف طن أرز محلى على مستورد بالأسواق، مما يسبب فى انخفاض الأسعار.

وأضاف رجب شحاته ، فى تصريح خاص لـ " الخليج 365"، أن الاستهلاك المحلى من الأرز سنويا انخفض ليصل إلى 2.5 مليون طن بتراجع قرابة نص مليون طن عن الأعوام السابقة، والسبب هو تغير النمط الاستهلاكى للمواطنين والاعتماد على الوجبات السريعة، لافتا إلى أنه من المتوقع انخفاض 250 جنيه للطن والذى يمثل نحو 25 إلى 40 قرشا في سعر الكيلو، بنسبة انخفاض نحو 15 إلى 20%.

وأوضح شحاته، أن الاستهلاك الشهرى من الأرز يعادل 250 ألف طن شهريا وفقا لمعدلات الإقبال من المواطنين، لافتا إلى أنه على مستوى الأرز التموينى فإنه سيتم توريد 95 ألف طن لوزارة التموين فى 4 أشهر وفقا للمناقصة التى أعلنتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويتم التوريد خلال الفترة من 15 مارس وحتى 15 يوليو المقبل.

من الجدير بالذكر، أن سعر صرف الدولار تراجع على مدار الأسبوعين الماضيين مقابل الجنيه ليصل 15.73 جنيه، ومن المتوقع أن تنخفض الكثير من السلع الغذائية في الأسواق خلال التعاقدات الجديدة وخاصة المستوردة والتى تتأثر بأسعار الصرف، ومن أبرز السلع التى ستشهد انخفاض اللحوم المستوردة حيث تستورد مصر قرابة 50% من الاستهلاك المحلى للحوم من الخارج.

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