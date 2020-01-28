شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يسجل ادنى مستوى في اسبوعين -تحليل صباحي- 28-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر ليسجل ادنى مستوى له في اسبوعين، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 6999 نقطة، اسفل مستوى الدعم 7000 نقطة بقليل، وفي ظل استمرار الأداء السلبي للمؤشرات الفنية، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق المؤشر لمستوى 6980 نقطة، فانه سيواصل تراجعه لمستويات اقل قد تصل الى 6600 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,939 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 7,056 نقطة