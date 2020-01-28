شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 28-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 10489 نقطة، وهو ادنى مستوى يصل اليه المؤشر خلال الجلسة، كما اخترق المؤشر مستوى الدعم السابق عند 10550 نقطة، مما يعد اشارة سلبية تدعو لمزيد من الانخفاض لمستويات اقل قد تصل الى 10150 نقطة، شرط عدم تجاوز المؤشر لمستوى 10650 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10,431 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,548 نقطة
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