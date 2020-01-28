شكرا لقرائتكم خبر عن ميادين (SHOOTING) يختبر مستوى الدعم الحالي -تحليل صباحي- 28-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الاثنين حيث اغلق عند مستوى 8٫50 فلس،مقتربا بذلك من مستوى الدعم الحالي عند 8٫20 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد اشارة سلبية، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، في اشارة الى امكانية الوصول لمستوى الدعم 6 فلس، شرط اختراق السهم لمستوى الدعم الحالي عند 8٫20 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 8.0 بينما مستوى المقاومة هو 9.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط