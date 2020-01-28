شكرا لقرائتكم خبر عن شركة كي جي ال لوجستيك (LOGISTICS) يواجه خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 28-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم امس الاثنين ليغلق عند مستوى 35٫40 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية بسبب ملامسته لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، في ظل استمرار تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، لذلك نتوقع ان يواصل السهم تراجعه لمستويات اقل قد تصل الى 34 فلس كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 36٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 35.0 بينما مستوى المقاومة هو 35.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط