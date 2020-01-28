شكرا لقرائتكم خبر عن شركة السور لتسويق الوقود (SOOR) يتراجع مرة اخرى -تحليل صباحي- 28-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة اخرى لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 122 فلس منخفضا، مخترقا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، كما نلاحظ ظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع استمرار الانخفاض الحالي لمستويات قد تصل الى 119 فلس كمستوى اول ثم 116 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 124 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 121 بينما مستوى المقاومة هو 123 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر شركة السور لتسويق الوقود (SOOR) يتراجع مرة اخرى -تحليل صباحي- 28-01-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.