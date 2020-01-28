الاقتصاد

شركة السور لتسويق الوقود (SOOR) يتراجع مرة اخرى -تحليل صباحي- 28-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة اخرى لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 122 فلس منخفضا، مخترقا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، كما نلاحظ ظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع استمرار الانخفاض الحالي لمستويات قد تصل الى 119 فلس كمستوى اول ثم 116 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 124 فلس.

 

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 121 بينما مستوى المقاومة هو 123 فلس

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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