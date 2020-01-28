شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الاستثمارات الوطنية (NINV) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 28-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاثنين في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 150 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 155 فلس، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ انطلاق اشارة بيع، لذلك نتوقع عمليات جني ارباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 141 فلس مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 155 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 148.3 بينما مستوى المقاومة هو 152.3 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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