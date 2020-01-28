شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني (NBK) يغلق عند ادنى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 28-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاثنين عند ادنى مستوى له خلال الجلسة وهو 1061 فلس، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك فالانظار تتجه لاسفل لمستويات قد تصل الى 1020 فلس كمستوى اول خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1110 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 1,052 بينما مستوى المقاومة هو 1,078 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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