بنك الخليج (GBK) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 28-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم امس الاثنين ليغلق عند مستوى 308 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 310 فلس، مما يعد اشارة سلبية، كما اطلق مؤشر ماكد اشارة بيع، مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 295 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 316 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 307.0 بينما مستوى المقاومة هو 310.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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