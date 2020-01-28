شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الكويتية للمال (ALMAL) ينزلق اسفل متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 28-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق السهم لاسفل في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 9٫40 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 10٫50 فلس، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى7٫70 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 10٫50 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 8.9 بينما مستوى المقاومة هو 9.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط