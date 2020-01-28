شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الأولى للاستثمار (ALOLA) يشهد خسائر كبيرة -تحليل صباحي- 28-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم خسائر كبيرة خلال ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 36٫40 فلس امس الاثنين، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد اشارة سلبية، كما كون السهم نموذج "Bearish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع عمليات جني ارباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 34٫50 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 39٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 35.4 بينما مستوى المقاومة هو 37.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط