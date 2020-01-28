شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الريان (MARK) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 28-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاثنين منخفضا عند مستوى 4٫12 ريال، في ظل استمرار تدني كميات التداول، وفي ظل استمرار الاداء السلبي على المؤشرات الفنية، حيث نلاحظ ظهور اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 4٫20 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4٫20 ريال. Advertisements من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.09 ريال وبين مستوى المقاومة هو 4.14 ريال الميل العام المتوقع اليوم: هابط

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