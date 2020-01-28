شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الدولي الإسلامي (QIIK) يواصل الاداء السلبي -تحليل صباحي- 28-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال الأداء سلبي للسهم، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 0٫31 ريال، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، ويفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 9٫10 ريال كمستوى اول ثم 8٫50 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 9٫60 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9.23 ريال وبين مستوى المقاومة هو 9.39 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط