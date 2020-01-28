شكرا لقرائتكم خبر عن «غازكو» توقف تداول الأسطوانات الكبيرة ذات الحجم 22 كيلو جراما والان نبدء بالتفاصيل

من منطلق حرص غازكو لرفع مستوى السلامة لمنتجاتنا، وضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة بما يتوافق مع اشتراطات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تعلن شركة الغاز والتصنيع الأهلية لكافة عملائها بأنه سبق إيقاف إنتاج الأسطوانات بالحجم الكبير ٢٢ كيلو جراما، وسيكون يوم ١ شوال ١٤٤١هـ والموافق ٢٠٢٠/‏٠٥/‏٢٤ م موعدا نهائيا لقبول استبدال الأسطوانات من الفئة المستبعدة ذات الحجم الكبير ٢٢ كيلو جراما من كافة مواقع التوزيع، ومنع تداولها والبقاء على أسطوانات الغاز حجم ١١ كيلو جراما على أن يتم استبدال الأسطوانات الكبيرة بأسطوانتين حجم ١١ كيلوجراما. فعلى من يملك أسطوانات من فئة الحجم الكبير التوجه لأقرب موزع وطلب تبديلها بالأسطوانات الصغيرة.

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