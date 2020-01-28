المجدوعي للسيارات - هيونداي تسلم 100 سيارة من تاكسي المطار بهويتها الجديدة

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فقد تسلمت شركة الصفوة ليمو المتخصصة بالنقل والمواصلات، التي فازت بمناقصة تشغيل خدمات التاكسي بهويته الجديدة الدفعة الأولى من شركة المجدوعي للسيارات - هيونداي سوناتا الجديدة 2020 المجهزة بأحدث المعدات والتقنية لخدمة وأمان الركاب لنقلهم من وإلى بعض من مطارات المملكة منها مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مطار الملك عبدالعزيز الجديد بجدة، وعدد من المطارات الأخرى بالمملكة.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أكدت في وقت سابق عن إطلاق خدمات تاكسي المطار بشكل مميز لتتماشى مع رؤية المملكة 2030 المتعلقة بجودة الحياة ومنها خدمات النقل المستدام. وقد أعرب الأستاذ يوسف بن علي المجدوعي رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطاع السيارات بشركة المجدوعي للسيارات عن سعادته في المشاركة بإطلاق خدمة تاكسي المطار من خلال توفير طرازات هيونداي الجديدة المناسبة والمجهزة بأعلى التقنيات لتتماشى مع تطور خدمات النقل بالمملكة، وذكر قائلا: «بدأنا بتسليم الدفعة الأولى على أن نقوم بتسليم باقي الدفعات المخصصة لمطار الرياض الدولي، ثم نتبعها بدفعة جديدة لتشغيلها بمطار الملك عبدالعزيز بجدة من طرازات سوناتا 2020».
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