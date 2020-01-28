شكرا لقرائتكم خبر عن المجدوعي للسيارات - هيونداي تسلم 100 سيارة من تاكسي المطار بهويتها الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

شارك معالي وزير النقل والمواصلات الأستاذ صالح الجاسر في إطلاق خدمات تاكسي المطار بهويتها الجديدة، بعد أن تسلمت الشركة المشغلة لخدمات التاكسي سيارات هيونداي سوناتا 2020 لتكون الخطوة الأولى نحو الانتقال إلى مستقبل النقل المستدام والارتقاء بمستوى خدمات المواصلات من وإلى مطارات المملكة بعد اعتماد الهوية المعتمدة لتاكسي المطار، الذي تم إطلاقه بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل.

فقد تسلمت شركة الصفوة ليمو المتخصصة بالنقل والمواصلات، التي فازت بمناقصة تشغيل خدمات التاكسي بهويته الجديدة الدفعة الأولى من شركة المجدوعي للسيارات - هيونداي سوناتا الجديدة 2020 المجهزة بأحدث المعدات والتقنية لخدمة وأمان الركاب لنقلهم من وإلى بعض من مطارات المملكة منها مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مطار الملك عبدالعزيز الجديد بجدة، وعدد من المطارات الأخرى بالمملكة.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أكدت في وقت سابق عن إطلاق خدمات تاكسي المطار بشكل مميز لتتماشى مع رؤية المملكة 2030 المتعلقة بجودة الحياة ومنها خدمات النقل المستدام. وقد أعرب الأستاذ يوسف بن علي المجدوعي رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطاع السيارات بشركة المجدوعي للسيارات عن سعادته في المشاركة بإطلاق خدمة تاكسي المطار من خلال توفير طرازات هيونداي الجديدة المناسبة والمجهزة بأعلى التقنيات لتتماشى مع تطور خدمات النقل بالمملكة، وذكر قائلا: «بدأنا بتسليم الدفعة الأولى على أن نقوم بتسليم باقي الدفعات المخصصة لمطار الرياض الدولي، ثم نتبعها بدفعة جديدة لتشغيلها بمطار الملك عبدالعزيز بجدة من طرازات سوناتا 2020».