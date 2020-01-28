شكرا لقرائتكم خبر عن فان كليف أند آربلز تعلن عن شراكة فنية خلال معرض فن جدة 21،39 والان نبدء بالتفاصيل

احتفت دار فان كليف أند آربلز بفنون صياغة المجوهرات الراقية، وذلك خلال الدورة السابعة من المعرض الفني المرتقب فن جدة 21،39، الذي انطلق في 26 يناير 2020 في قلب مدينة جدة النابضة بالحياة بتنظيم من المجلس الفني السعودي.

وتمحور معرض هذا العام حول موضوع «أيتها الأرض»، حيث سلط الضوء على القضايا البيئية الملحة بينما يحتل الشباب موقع الصدارة. وللمرة الخامسة على التوالي، تلعب دار المجوهرات الفرنسية بالتعاون مع فن جدة دورا أساسيا في تحفيز التواصل مع الفنانين والمصممين والمفكرين السعوديين لعرض مواهبهم وإبداعاتهم، بينما تسلّط الضوء على العوالم الإبداعية الخاصة بصياغة المجوهرات والساعات.

تعليقا على هذا الحدث، صرح أليساندرو مافي - المدير التنفيذي لفان كليف أند آربلز الشرق الأوسط والهند قائلا: «تسهم مشاركة الدار في الدورة الجديدة لفن جدة 21،39 بتعزيز وعدها في دعم المشهد الفني والتصميمي المحلي بالمملكة. ولا شك أن هذا المعرض الحصري يعتبر المناسبة المثالية للاحتفاء بالمصممين وتشجيع الإبداع والفن والشغف في الشرق الأوسط، والترحيب في الوقت نفسه بالخبراء في عالم إبداعات المجوهرات الراقية الخاص بفان كليف أند آربلز».