«معادن» تعزز الشراكة الإستراتيجية مع مقدمي الخدمات اللوجستية

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تأتي مشاركة معادن في المنتدى بهدف تعزيز دورها المهم وشراكتها الإستراتيجية مع مُقدمي الخدمات اللوجستية وخاصة في قطاع النقل عبر الخطوط الحديدية، والذي يعد أحد أهم الممكنات في نمو أعمال معادن.
وتعتمد معادن على البنية الأساسية التي وفرتها حكومة المملكة، كذلك على ما تقدمه الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سـار» في نقل المعادن والمنتجات واللقيم والمُدخلات الصناعية بين مناجمها ومجمعاتها الصناعية في كل من مدينة رأس الخير الصناعية، ومدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية، ومعامل أرامكو السعودية، وصولا إلى الموانئ لتصدير منتجاتها من الصناعات التعدينية والتحويلية عالميا.
وتستخدم معادن الخطوط الحديدية لنقل نحو 5 ملايين طن متري سنويا من خام الفوسفات من منجم حزم الجلاميد ومنجم أم وعال إلى مجمعاتها الصناعية التكاملية لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية في مدينة رأس الخير الصناعية وفي مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية بمسافة 1500 كلم، فيما تنقل نحو 4 ملايين طن متري سنويا من خام البوكسايت من منجم البعيثة في منطقة القصيم إلى المجمع التكاملي عالي الكفاءة لتصنيع الأمونيوم، الأول من نوعه في العالم.
يشار إلى أن قطارات سار للتعدين تنقل حاليا ما يقارب 16 ألف طن في الرحلة الواحدة من خلال قطارات مكونة من ثلاث قاطرات وأكثر من 160 عربة سعة كل منها 100 طن، كما تحل قطارات الفوسفات والبوكسايت في كل رحلة لها محل أكثر من 640 شاحنة على الطرق العامة لتسهم في تعزيز السلامة، وتوفير أكثر من 70 % من الوقود المستخدم للنقل بما يحقق قيمة اقتصادية للمملكة ويحافظ على البيئة من خلال تقنين الانبعاثات الضارة التي تتسبب بها المحركات.
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