شكرا لقرائتكم خبر عن «مدن»: مجمع عالمي للصناعات الدوائية بـ570 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك بمناسبة مشاركة «مدن» في «معرض ومؤتمر الصحة العربي» الذي انطلق يوم أمس الأول ويستمر حتى 30 يناير، بمركز دبي التجاري العالمي بالإمارات.
وأشار العبدالكريم إلى أن المدن الصناعية تتميز بوجود العديد من الصناعات الطبية المتنوعة، من خلال 8 مصانع بمختلف مناطق المملكة على مساحات متنوعة.
وقال: إن «مدن» تشارك في المعرض بمبادرتها «استثمر في السعودية»، التي تهدف لاستعراض المزايا الاستثمارية والخدمات والمحفزات التي توفرها لشركائها بالمدن الصناعية، ضمن إستراتيجيتها لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي تماشيا مع رؤية 2030، مشيرا إلى أن ورش العمل المصاحبة له، تعد فرصة لتبادل الخبرات، والاطلاع على التقنيات المستحدثة في المجال الطبي.
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