شكرا لقرائتكم خبر عن «مدن»: مجمع عالمي للصناعات الدوائية بـ570 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي المكلف للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» قصي العبدالكريم، أن الهيئة جذبت استثمارات أجنبية جديدة في الصناعات الدوائية الفترة الأخيرة لإنشاء مجمع متكامل للصناعات الدوائية شاملا مراكز أبحاث وتطوير بإجمالي استثمارات 570 مليون ريال على مساحة تتجاوز 62 ألف م2 في المدينة الصناعية بالمدينة المنورة، إضافة إلى جذب شركة برازيلية بمدينة سدير للصناعة والأعمال لاستثمار نحو 412 مليون ريال على مساحة 50 ألف م2 لتصنيع منتجاتها الصيدلانية المنتشرة في نحو 20 دولة.

جاء ذلك بمناسبة مشاركة «مدن» في «معرض ومؤتمر الصحة العربي» الذي انطلق يوم أمس الأول ويستمر حتى 30 يناير، بمركز دبي التجاري العالمي بالإمارات.

وأشار العبدالكريم إلى أن المدن الصناعية تتميز بوجود العديد من الصناعات الطبية المتنوعة، من خلال 8 مصانع بمختلف مناطق المملكة على مساحات متنوعة.

وقال: إن «مدن» تشارك في المعرض بمبادرتها «استثمر في السعودية»، التي تهدف لاستعراض المزايا الاستثمارية والخدمات والمحفزات التي توفرها لشركائها بالمدن الصناعية، ضمن إستراتيجيتها لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي تماشيا مع رؤية 2030، مشيرا إلى أن ورش العمل المصاحبة له، تعد فرصة لتبادل الخبرات، والاطلاع على التقنيات المستحدثة في المجال الطبي.