شكرا لقرائتكم خبر عن «المالية» تصدر صكوكا محلية بـ6.7 مليار ريال في يناير والان نبدء بالتفاصيل

انتهت وزارة المالية من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر يناير 2020 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال، مشيرة إلى أنه تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 6.720 مليار ريال.

وأوضحت أن الإصدارات قُسمّت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 715 مليون ريال ليُصبح الحجم النهائي للشريحة 715 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي، والثانية تبلغ 6.005 مليار ريال ليُصبح الحجم النهائي للشريحة 7.842 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2030.

وأصدرت المملكة أدوات دين خلال العام 2019 بقيمة 32.01 مليار دولار ما يعادل 120.04 مليار ريال؛ تحت برنامج الحكومة لإصدار الصكوك المحلية، إلى جانب إصدار صكوك وسندات دولية مقومة بالدولار واليورو.

وجمعت الحكومة أموالا من سوق الصكوك المحلية بقيمة 69.84 مليار ريال (18.62 مليار دولار) خلال عام 2019، مقارنة بــ 48.38 مليار ريال (12.9 مليار دولار) في العام 2018، بزيادة نسبتها 44.36% على أساس سنوي.