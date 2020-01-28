«غرفة أبوظبي» تطلق الدورة الثانية لـ «رواد المستقبل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أطلقت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، فعاليات الدورة الثانية من جائزة رواد المستقبل للناشئين والشباب، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الغرفة، بحضور عبدالله غرير القبيسي نائب مدير عام الغرفة وهلال محمد الهاملي نائب مدير عام الغرفة، وممثلين عن وزارة التربية والتعليم - المدرسة الإماراتية وصندوق خليفة لتطوير المشاريع والشركاء الاستراتيجيين المساهمين في عمل الجائزة، وعدد من الإعلاميين والصحفيين.

وأكد عبدالله غرير القبيسي أن جائزة رواد المستقبل، قد حظيت باهتمام كبير في دورتها الأولى، واستطاعت أن تحقق مشاركات قوية ونوعية من إبداع وابتكار الطلبة المبدعين وأصحاب الأفكار المتميزة، الأمر الذي ساعد غرفة أبوظبي على تحقيق أهدافها الاستراتيجية التي أطلقت من أجلها المبادرة، وهي نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وغرس مفاهيم الإبداع والابتكار في المجتمع، كأساس لتحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة، ولبناء أجيال واعدة قادرة على العطاء والتميز في شتى المجالات التنموية.

وأكد القبيسي على النجاح الكبير الذي تحقق للجائزة في نسختها الأولى، والتي سجل بها نحو 1400 مشارك، خضع معظمهم للتدريب وحضور ورش العمل بما يتناسب مع فئاتهم العمرية، مستفيدين من كم المعلومات والمعارف والخبرات التي اكتسبوها ليكونوا رواد أعمال مؤهلين ومتميزين في المستقبل، استناداً إلى أفضل الدراسات والممارسات والتجارب العالمية، مشدداً على أن جائزة رواد المستقبل تقدم فرصة حقيقية لرواد الأعمال الناشئين والشباب لعرض أفكارهم وابتكاراتهم ومشاريعهم التجارية والتكنولوجية في منصة تفاعلية بمعرض خاص أمام الجمهور، وكذلك تمكنهم من تطوير أفكارهم، وتهيئتها لتكون فكرة مشروع قابل للتطبيق.

ونوه بأن هناك 3 أفكار لمشاريع متميزة ومبتكرة تم تبنيها من الدورة الأولى للبرنامج، وضمن لأصحابها براءة الاختراع، وتمويلها في المستقبل، بعد أن تستوفي كافة الشروط الإجرائية، ومؤكداً أن هناك مشاركات من 3000 مشارك متوقع أن يسجلوا في النسخة الثانية من الجائزة، لما حققته الجائزة من انتشار واسع ونجاح في التنظيم، ووعي ثقافي ترسخ لدى أولياء الأمور والهيئات التعليمية .

يذكر أن جائزة رواد المستقبل في دورتها الثانية ستشمل 15 جائزة، مقسمة على 3 فئات هي فئة طلبة المدارس من حلقة التعليم الثانية، وفئة طلبة المدارس من حلقة التعليم الثالثة، وفئة طلبة الجامعات، بحيث يكون متوسط الأعمار المشاركة للطلبة من ( 8 وحتى 25 سنة) .