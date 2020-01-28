المنصوري: الاقتصاد الإماراتي الأكثر اندماجاً في «العالمي» عربياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:مهند داغر

أكد سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، وجود الكثير من المشاريع في دولة الإمارات، تحت مظلة «إكسبو 2020» التي ستزيد من فرص العمل والنمو، في الوقت الذي يعتبر اقتصاد الإمارات من أكثر الاقتصادات العربية اندماجاً في الاقتصاد العالمي، ويتجاوب بسرعة مع المتغيرات العالمية، من حيث تغير أسعار النفط، وعلاقة ذلك بزيادة إنتاجية القطاعات الأخرى.

رجح المنصوري، في تصريحات صحفية في أبوظبي، أمس، أن ينمو الاقتصاد الإماراتي العام الجاري بنسبة تتراوح بين 2 إلى 2.5%، مؤكداً أن ذلك يعتمد بشكل أساسي على أسعار النفط الذي يستحوذ على 30% من الناتج الوطني المحلي، ومتوقعاً أيضاً أن يكون العام الحالي أفضل من 2019، في ظل التعويل على «إكسبو 2020»، إلى جانب الانفراجة في ملف التجارة بين الصين، والولايات المتحدة الأمريكية، وقرار انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، «بريكست»، الذي سيعطي نظرة أكثر ثباتاً في العلاقة ما بين الاتحاد الأوروبي، ولندن.

وجاءت تصريحات المنصوري على هامش حفل إطلاق الدورة الثانية من قمة رواد التكنولوجيا 2020 (TIP)، التي تعقد في حرم جامعة نيويورك في أبوظبي خلال يومي 4 و5 فبراير/‏‏‏ شباط المقبل، للإعلان عن المخترعين الفائزين بالجوائز.

وشهد الحفل الذي نظمته وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي في مركز الشباب بأبوظبي، إلى جانب وزير الاقتصاد، كل من محمد علي الحمادي، رئيس «اقتصادية أبوظبي»، ورزان خليفة المبارك، العضو المنتدب لهيئة البيئة-أبوظبي والعضو المنتدب لصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية.

وأكد وزير الاقتصاد أن هناك الكثير من المشاريع التي بدأت في دولة الإمارات، وتحديداً تحت مظلة «إكسبو 2020»، ومنها قطاع النفط والغاز في إمارة أبوظبي، الذي يعتبر كبيراً جداً، خاصة المرتبط بالتصنيع من «بتروكيماويات»، وغيرها، وكل ذلك سيزيد فرص العمل والنمو، على حد سواء.وشدد المنصوري على حرص تنمية الموارد البشرية والتوطين، على سد الثغرات في مجال التوطين، وتوظيف المواطنين، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة، وهذا من مسؤوليتنا في الاقتصاد الوطني، ومع النمو في الاقتصاد، هناك نمو في عدد الفرص الوظيفية.



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تلقت مبادرة قمة «رواد التكنولوجيا» 4072 تسجيلاً من أكثر من 90 دولة، منها 30 مشاركة فائزة في الرعاية الصحية وتكنولوجيا البيئة وتكنولوجيا الطاقة، كما أتيحت الفرصة لكل متقدم فائز التواصل مع قادة الصناعة المحليين والدوليين والمؤثرين الرئيسيين، وصناع القرار.

وقال محمد علي الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إن قمة رواد التكنولوجيا (TIP)، هي مبادرة أطلقتها الدائرة ووزارة الاقتصاد تماشياً مع «الاستراتيجية الوطنية للابتكار»، الرامية لجعل أبوظبي عاصمة رائدة في مجال الابتكار التكنولوجي.

بدورها، قالت رزان خليفة المبارك، العضو المنتدب لهيئة البيئة-أبوظبي، والعضو المنتدب لصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية: تركز رواد التكنولوجيا والابتكار في مجال تكنولوجيا البيئة على ثلاثة تحديات رئيسية على الصعيدين المحلي، والعالمي: الطاقة النظيفة، والمحافظة على المحيطات، والمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة.