5.24 مليـار درهـم أربـاح «أبوظبـي التجـاري» عـن 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن بنك أبوظبي التجاري، عن تحقيقه نتائج مالية قوية عن العام المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019، حيث بلغ صافي ربح العام إلى 5.244 مليار درهم، فيما بلغ العائد على حقوق المساهمين 11.2%. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيعات نقدية بمبلغ 38 فلساً لكل سهم بمبلغ إجمالي قدره 2.644 مليار درهم، بما يعادل 50% من صافي الأرباح. وتستند النتائج المالية التالية على أساس البيانات المالية المبدئية للعام 2019 للكيان المدمج بعد إتمام عملية الاندماج بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني، ومن ثم الاستحواذ على مصرف الهلال بتاريخ الأول من مايو/ أيار 2019.

بلغ صافي أرباح الربع الرابع 1.048 مليار درهم. وارتفع الدخل بنهاية الربع الرابع 3% ليصل إلى 3.293 مليار درهم نتيجة تحسن تكلفة الأموال. وارتفعت الأرباح التشغيلية بنهاية الربع الرابع قبل خصم المخصصات 6% لتصل إلى 2.008 مليار درهم.

وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل بنهاية الربع الرابع (باستثناء تكاليف الاندماج) 35.1% مقارنة بنسبة 39.5% بنهاية 2018، الذي يشكل تحسناً بمقدار 440 نقطة أساس (4.40%)، نتيجة التزام البنك بنهج منضبط لإدارة التكاليف وتنفيذ خطة الاندماج بكفاءة عالية. وواصل البنك، بعد الاندماج، عملية تخصيص سعر الشراء الشاملة (PPA)، التي من المتوقع انتهاؤها بنهاية الربع الأول من العام 2020.



نمو قياسي في الودائع



بلغ صافي القروض 250 مليار درهم، وودائع العملاء 262 مليار درهم، كما بتاريخ 31 ديسمبر/‏ كانون الأول 2019.

وارتفعت إيداعات العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 8% وبقيمة 7 مليارات درهم لتصل إلى 102 مليار درهم، وتشكل 39% من إجمالي ودائع العملاء بنهاية العام 2019 مقارنة بنسبة 33% بنهاية العام 2018. وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 95.4% ونسبة تغطية السيولة 127.3% وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب من قبل المصرف المركزي والبالغ 100%.

وبلغت نسبة كفاية رأس المال (بازل 3) 16.9% بينما بلغت نسبة الشق الأول 13.5% بما يتلاءم مع متطلبات الجهات التنظيمية كأحد البنوك المحلية المؤثرة في النظام المصرفي (D-SIB).

وبلغت نسبة القروض المتعثرة 3.2% كما بلغت نسبة القروض المتعثرة متضمنة صافي الأصول منخفضة القيمة POCI) 4.53%).

إطار زمني فاق التوقعات



تسير مراحل الاندماج المستهدفة بتطور سريع بهدف إتمامها بحلول الربع الثاني من العام 2020، كما وصلت الاستعدادات لإتمام توحيد الأنظمة والعمليات التشغيلية بشكل تام إلى مستويات متقدمة.

ومكّنت عمليات الاندماج السريعة من تحديد وفورات مستهدفة بقيمة 840 مليون درهم بحلول نهاية عام 2021، وقد حقق البنك بالفعل وفورات بقيمة 350 مليون درهم من خلال الاستفادة القصوى من شبكة الفروع الجديدة وتعزيز الإنتاجية والكفاءة.

وتم بنجاح إضفاء هوية بنك أبوظبي التجاري على كل منصات الخدمات المصرفية التابعة للمجموعة وتقديم خدمة استثنائية وموحدة لكل العملاء من خلال شبكة فروع تضم 72 فرعاً، وأكثر من 450 جهاز صراف آلي بتاريخ 6 أكتوبر/‏ تشرين الأول 2019 أي بعد خمسة أشهر فقط من إتمام الاندماج.

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مليون عميل



وقال عيسى محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: «شكّل عام 2019 محطة مفصلية لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، حيث ساهم الاندماج مع بنك الاتحاد الوطني، ومن ثم الاستحواذ على مصرف الهلال في تأسيس مجموعة مصرفية ذات نطاق أوسع وكفاءة أعلى، لتتمكّن من تحقيق المزيد من النمو وترسيخ مكانتها كمؤسسة مصرفية رائدة في دولة الإمارات. ويقدّم البنك خدماته لأكثر من مليون عميل، بمرونة عالية تمكّنه من الحفاظ على أدائه والتأقلم مع مختلف التغيرات الاقتصادية، والاستفادة بشكل فاعل من الفرص الجديدة المُتاحة مع مضيّ الاقتصاد الإماراتي قدُماً في مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي».



تجسيد أهداف التوطين



وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: كان عام 2019 عاماً حافلاً بالعديد من الإنجازات لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، حيث رسخت المجموعة مكانتها كمؤسسة مصرفية أكبر وأقوى، وتمكّنت مجدداً من تحقيق نتائج متميّزة وأداء قوي على الرغم من التحديات الاقتصادية.

وأضاف: «بعد اكتمال عملية الاندماج القانوني بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني، ومن ثم الاستحواذ على مصرف الهلال في شهر مايو/‏ أيار من عام 2019، تقدّمنا بخطى ثابتة ومتسارعة نحو استكمال عملية توحيد الأعمال مع الاستمرار في تطوير الكفاءات البشرية والأعمال والحلول المصرفية الرقمية والحفاظ على مستوى الخدمة الاستثنائية التي اعتدنا تقديمها للعملاء».

وتابع: «لقد عملنا في بنك أبوظبي التجاري على إرساء بيئة عمل ذات كفاءة عالية وأداء متميز لإتاحة الفرص للكفاءات الإماراتية لتحقيق التطور المهني المنشود، وتمهيد الطريق لها لشغل المراكز القيادية، حيث يشغل المواطنون مناصب إدارية على كل الصعد والمستويات، بما فيها المناصب الرئيسية للإدارة العليا، وتُوظّف مجموعة بنك أبوظبي التجاري 1479 مواطناً. وقد حافظ البنك باستمرار على تحقيق مستويات توطين تفوق المتطلبات والنسب المحددة من قبل الجهات التنظيمية. وتعكس نسبة التوطين لدى مصرف الهلال البالغة 48% مدى التزامنا بتجسيد أهداف التوطين.

ويواصل البنك كالمعتاد تقديم خدماته المتميزة لعملائه خلال مراحل الاندماج وتوحيد الأعمال بكل يسر وسهولة. وتعتبر الزيادة البالغة 7.3 مليار درهم في ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة التي بلغت 102 مليار درهم، إنجازاً بارزاً في ظل البيئة التنافسية في الأسواق، ما يعكس مدى ثقة العملاء بالبنك.



ارتفاع تأثير الوفورات



وأظهرت نتائج الربع الرابع من العام 2019 ثمار الاندماج التي بدأنا جنيها من خلال ما شهدناه من تقدّم ملحوظ في أدائنا المالي، كما نتوقع ارتفاع تأثير الوفورات الناتجة عن الاندماج مع استكمال هذه العملية بشكل نهائي في الفترة القادمة. وقد حققت المجموعة تحسناً كبيراً في نسبة التكلفة إلى الدخل، والتي انخفضت بمقدار 440 نقطة أساس (4.40%) عما كانت عليه بنهاية الربع الرابع من عام 2018 لتصل إلى 35.1% في الربع الرابع من عام 2019. ويواصل البنك التزامه بالنهج المنضبط في إدارة تكاليف عملية الاندماج تماشياً مع وتيرة التقدم السريع الذي نحققه.