كلداري: الإمارات الأولى عربياً في حجم الأصول المصرفية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

نظّم مجلس حنيف حسن القاسم الثقافي، ندوة حملت عنوان «دور المصارف الوطنية في التنمية الاقتصادية»، قدّم خلالها فيصل كلداري الرئيس التنفيذي للمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية، «المصرف»، ملخصاً لمسيرة المصارف في الدولة ودورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في ضوء تطلّعات وتحديات عام الاستعداد للخمسين.

استعرض كلداري خلال الندوة لمحة تاريخية لنشأة المصارف والبنوك في مختلف إمارات الدولة، بدءاً من تأسيس البنك البريطاني عام 1946، الذي كان مدرسة مصرفية تتلمذ فيها خيرة أبناء الوطن ممن مارسوا العمل المصرفي. وبعدها توالت البنوك الأجنبية في فتح فروع لها حتى سعى جمع من أعيان دبي لتأسيس أول بنك وطني عام 1963 حمل اسم «بنك دبي الوطني».

وأشار كلداري إلى أن القطاع المصرفي الوطني يعتبر أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، حيث لعبت البنوك الوطنية دوراً حيوياً بارزاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، لتصبح إحدى الدعامات الكبرى الأساسية في بناء الهيكل المالي والاقتصادي للدولة.

وأكد أنه وفي ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة، حقق القطاع المصرفي خلال العقود القليلة الماضية نمواً مستمراً، مستفيداً من اقتصاد الدولة الذي يتميز بالاستقرار والمرونة والقدرة الكبيرة على استشراف المستقبل.

وأضاف كلداري أن الطفرة التي شهدتها دولة الإمارات شجّعت في الآونة الأخيرة على ظهور الاندماجات لبناء كيانات مصرفية أكثر قوة وملاءة في تلبية متطلبات التنمية والقدرة على التوسع الإقليمي، والعالمي. ومن اللافت الإشارة إلى أن هذه الاندماجات قد ولّدت 3 بنوك وطنية تعتبر من أضخم المصارف في المنطقة اليوم، وهي: بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، تشكل مجتمعة ما نسبته نحو 60% من إجمالي أصول القطاع.

وتناول كلداري أبرز محطات النمو التي شهدتها البنوك في الدولة، حيث تضاعفت أكثر من 100 مرة خلال 4 عقود فقط، متبوئة بذلك المركز الأول عربياً من حيث حجم الأصول بما نسبته 22% من إجمالي الأصول المصرفية في المنطقة. وتفصيلاً، وتحديداً في فترة الثمانينات كانت أصول البنوك 30 مليار درهم فقط، ثم قفزت خلال التسعينات إلى 130 مليار درهم، ومع مطلع الألفية الجديدة بلغت نحو 280 مليار درهم. في حين تخطت في عام 2010 حاجز التريليون، و700 مليون درهم. وأخيراً مع بلوغ هذا العام تضاعفت مجدداً لتتجاوز أصول البنوك في الدولة لتقفز إلى 3 تريليونات درهم، وهو ما يوازي ضعفي الناتج المحلي الإجمالي.

حضر الندوة كل من عبدالله المزروعي رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للتأمين، والسفير يوسف الصابري، وميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والدكتور عارف الشيخ الباحث في التراث الوطني، والدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس مجموعة بالحصا رئيس جمعية المقاولين بالدولة، ولفيف من المهتمين بالشأن الاقتصادي والوطني.