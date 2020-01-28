شكرا لقرائتكم خبر عن بو عميم: نتوقع مبادرات جديدة لتقليل تكاليف الأعمال ومراجعة الرسوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

كشفت غرفة دبي خلال الإحاطة الإعلامية عن ارتفاع إجمالي عدد أعضاء الغرفة إلى أكثر من245,000 عضو مع نهاية العام 2019 مع انضمام 18,260 عضواً جديداً للغرفة خلال العام الماضي، بنمو بلغ 28% مقارنة بالعام 2018 الأمر الذي يبرز جاذبية دبي وقدرتها المتزايدة على استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة، كما حققت صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة أداءً مستقراً في العام 2019 مع بلوغها نحو 226 مليار درهم، وتنوع وجهات التصدير وإعادة التصدير لتبلغ أسواقاً جديدة وبعيدة نسبياً عن دبي، ولكنها واعدة بفرص التصدير والتجارة، ما يعكس دور الغرفة في تعزيز تنافسية دبي ومكانتها العالمية كوجهة رائدة للتجارة.

أكدت الغرفة على توفيرها 50 مليون درهم منذ اعتمادها خطة التحول الذكي في خدماتها خلال الفترة 2016-2019، مشيرة إلى أن نسبة المعاملات الذكية في غرفة دبي وصلت إلى 96% مع نهاية العام الماضي، كما نجحت الغرفة خلال هذه الفترة كذلك في خفض نسبة زيارات المتعاملين إلى مراكز خدماتها بنسبة 81%، من نحو اكثر من 330 ألف عميل سنوياً إلى نحو 60 ألف عميل فقط في العام الماضي.

استعدادات إكسبو 2020

وخلال لقاء صحفي عقده حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي مع الإعلاميين في مقر الغرفة، أمس، لفت إلى نجاح الغرفة في توفير 23 مليون ورقة منذ بدء عملية تحولها الذكي، معتبراً أن نسبة تطبيق الغرفة لاستراتيجية دبي للمعاملات الورقية بلغت 90%، إلى جانب أن خدمة التصديقات الذكية ستطبق مع نهاية الربع الأول من العام 2020، ما سيرفع في بداية الأمر نسبة المعاملات الذكية في الغرفة بمقدار نسبتين لتصل إلى 98%.

وتحدث بوعميم عن استعدادات الغرفة لمعرض إكسبو 2020 دبي، والشراكة التي وقعتها لتصبح شريك قطاع الأعمال الرسمي لإكسبو 2020 دبي، معتبراً أن الغرفة وضعت خطة متكاملة لتنظيم فعاليات عالمية المستوى تشمل أكثر من 33 فعالية عالمية، إضافة إلى 30 فعالية حول فرص الاستثمار في أسواق خارجية، متوقعاً أن تجذب فعاليات الغرفة خلال معرض إكسبو أكثر من 20,000 من كبار قادة الأعمال والمستثمرين من دبي والدول المشاركة.

ولفت بوعميم إلى الدور المتزايد الذي تلعبه الغرفة كصوت لمجتمع الأعمال، حيث تعمل على نقل رؤى القطاع الخاص إلى الهيئات الحكومية المعنية، وقامت في العام الماضي بمراجعة 42 مشروع قانون، محلي واتحادي، وأسست المجلس الاستشاري للشركات العالمية الذي يعتبر نقلة نوعية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في حين أنها رفعت مؤخراً، إثر اجتماعات مكثفة عقدتها مع مجالس ومجموعات الأعمال وممثلي القطاع الخاص، توصيات بمراجعة رسوم العديد من الخدمات الحكومية المقدمة إلى القطاع الخاص، ويتوقع البت فيها في القريب العاجل.

الاستفادة من عوائد الضريبة

أكد حمد بوعميم أن موقف الغرفة واضح منذ البداية في ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، مشيراً إلى أن التفاوض والتشاور مع الحكومة مستمر وقائم بهدف أنه يجب الاستفادة من دخل الضريبة المضافة لتقليل التكلفة على الأعمال، وهذا حوار مفتوح مع الحكومة، متوقعاً أن العام 2020 سيشهد مبادرات من الحكومة لتقليل هذه التكاليف مدفوعة بالعوائد الضريبية، وإذا تحقق هذا الأمر فإن الضريبة فعلاً تكون حققت نوعاً من الإضافة، فالضريبة بشكل عام زادت من تكلفة الأعمال في عدد من القطاعات. وأضاف: من جهة المستهلك فالأرقام أظهرت أن التضخم لم يرتفع، ولكن إلى حد ما ارتفعت تكاليف الأعمال من ناحية التعقيد الإداري، وفي المقابل لا بد للحكومة المحلية، أو الاتحادية أن تساهم في تقليل التكلفة على الأعمال، والتشاور والحوار مستمران، ففي كل الدول التي تطبق الضريبة المضافة تتواصل فيها التغييرات في التشريعات الضريبية باستمرار».

778 ألف شهادة منشأ

وبلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال العام الماضي 778 ألف شهادة منشأ، وروجت لإمارة دبي ومجتمع أعمالها من خلال 109 فعاليات حول العالم في العام 2019 وبنسبة نمو بلغت 36% في عدد الفعاليات، حيث شملت زيارات الغرفة الترويجية 69 مدينة في 34 دولة حول العالم، كما بلغ عدد دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع التي أصدرتها الغرفة التي استقبلتها الدولة 5784 دفتر إدخال لبضائع وسلع بقيمة 5.7 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 78% في قيمة بضائع وسلع دفاتر الإدخال المؤقت الصادرة والواردة.

Advertisements

وتابعت غرفة دبي في العام 2019 مسيرتها في مساعدة مجتمع الأعمال على تذليل التحديات الاقتصادية والتجارية التي تواجهه وتقديم المساعدة القانونية لتسوية المنازعات بالوسائل البديلة، حيث استقبلت 430 قضية وساطة، تمت تسوية 121 منها بطريقة ودية، في حين استقبل مركز دبي للتحكيم الدولي، أحد مبادرات غرفة دبي 208 قضايا تحكيم في العام 2019، وشهد العام الماضي تأسيس 4 مجموعات أعمال وهي مجموعة عمل السيارات المستعملة، ومجموعة عمل مستشفيات دبي، ومجموعة عمل المدارس الخاصة، إضافة إلى مجموعة عمل وكلاء السيارات، كما شهد العام الماضي تأسيس مجلس الأعمال النيوزيلندي.

مركز الهيئات الاقتصادية ومجلس الشركات العالمية

منح مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية الذي يعتبر مبادرة مشتركة بين غرفة دبي، ودائرة السياحة، ومركز دبي التجاري العالمي ترخيصاً ل 5 هيئات اقتصادية ومهنية جديدة في العام 2019 ما رفع إجمالي عدد الهيئات الاقتصادية والمهنية المرخصة إلى 65 هيئة اقتصادية ومهنية. وتمثل هذه الهيئات الاقتصادية والمهنية المنضوية تحت مظلة المركز 15000 شركة حول العالم، وحوالي 600000 عضو وفرد مهني.

أسست غرفة دبي المجلس الاستشاري للشركات العالمية في العام 2019 الذي يعتبر إحدى المبادرات لتحفيز النمو الاقتصادي وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال في الإمارة، حيث يعتبر منصة نوعية تضم عدداً من أهم الشركات العالمية المتعددة الجنسيات العاملة في دبي والتي تعتبر من أبرز الشركات العالمية ال 500 ضمن لائحة مجلة فورتشن لأفضل الشركات العالمية.

2456 وفداً زائراً من 37 دولة في 12 شهراً

برز في العام 2019 ارتفاع نسبة الوفود الزائرة للغرفة بنسبة 33%، حيث استقبلت الغرفة 2456 وفداً زائراً، من 37 دولة، مقارنة ب1852 وفداً زائراً، خلال العام 2018، في حين ارتفع عدد أعضاء الوفود الزائرة من 3506 أعضاء في العام 2018 إلى 4596 عضواً في العام 2019، أي بنسبة نمو بلغت حوالي 31%. وعقدت المكاتب الخارجية للغرفة 2087 اجتماعاً مع شركات ومستثمرين راغبين بتأسيس أعمال لهم في دبي في العام 2019، مقارنة ب 1552 اجتماعاً خلال العام 2018، وبنسبة نمو بلغت 35%. وافتتحت الغرفة خلال العام الماضي مكتبين تمثيليين إضافيين في الأرجنتين وشنزن بالصين مما رفع عدد مكاتبها التمثيلية الخارجية إلى 11 مكتباً، وضمن جهودها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارة عبر التعريف بالفرص الاستثمارية، نظمت غرفة دبي 58 فعالية ومنتدى أعمال خلال العام 2019 حضرها 7721 مشاركاً.

مراجعة 42 مشروع قانون محلي واتحادي وقرارات وزارية

راجعت «غرفة دبي»، وفي إطار التزامها بخلق بيئة محفزة للأعمال، 42 مشروع قانون محلي واتحادي وقرارات وزارية خلال عام 2019، حيث شملت بعض هذه المشاريع الضمان الصحي، ورفع الحماية الجنائية عن الشيك، والقانون البحري، والإفلاس والعمل، ومكافحة الغش التجاري، وتنظيم عقود إيجار العقارات في دبي، والشركات المساهمة المرخصة.

7000 رائد أعمال

ساعدت مبادرة «دبي للمشاريع الناشئة» أكثر من 7,000 رائد أعمال، إضافة إلى إطلاق مجموعة من البرامج والفعاليات التي تدعم رواد الأعمال والشركات وجيل الشباب، واستقطبت «مسابقة دبي لرواد الأعمال الذكية»، التي نظمتها الغرفة بالتعاون مع «دبي الذكية»، 256 طلب مشاركة خلال دورتها في 2019، ونظم مركز أخلاقيات الأعمال 30 فعالية خلال عام 2019، حضرها 4,442 مشاركاً من 637 شركة، في حين شهد أسبوع «أعطِ واحصد» مشاركة 1,200 متطوع أسهموا ب 4,700 ساعة تطوعية.