وزير الاقتصاد يبحث التعاون مع السفير الأمريكي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، عمق ومتانة العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في كافة المجالات، ومنها الاقتصاد والتجارة والاستثمار.. منوهاً بأن هناك فرصاً كبيرة لتعزيز التعاون، خاصة بمجالات الطاقة المتجددة والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من القطاعات الحيوية.

وأشار خلال لقائه أمس جون راكولتا جونيور سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة إلى أن تتبع مسار تطور العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، يظهر أن العلاقات الثنائية في تطور مستمر، بما ينعكس على تحقيق مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين. لافتاً إلى أن الدولة تمثل الشريك التجاري الأول لأمريكا في المنطقة، فيما تعد الولايات المتحدة الأمريكية ثالث أكبر شريك تجاري للإمارات على مستوى العالم، وكذلك ثالث أكبر مستثمر أجنبي بالدولة.

وأضاف خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد في أبوظبي، بحضور عبدالله آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية، وجمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، أنه رغم المستوى الذي وصلت إليه علاقات البلدين الصديقين، فإنه لا تزال هناك العديد من الفرص الكامنة في قطاعات عدة .