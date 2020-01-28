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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - السندات العالمية سالبة العائد ترتفع بأكبر وتيرة في 3 سنوات تاريخ النشر: 28/01/2020 استمع ارتفع حجم السندات العالمية سالبة العائد بأكبر وتيرة أسبوعية في 3 سنوات، خلال الأسبوع الماضي، مع اندفاع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة. وبحسب بيانات «بلومبيرج»، فإن حجم الأوراق المالية التي تتداول بعائد سالب ارتفع بنحو 1.16 تريليون دولار خلال الأسبوع الماضي، ليسجل أكبر زيادة منذ 2016 . ووصلت قيمة السندات ذات العوائد السالبة إلى 12.4 تريليون دولار.

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