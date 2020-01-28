«العربي المتحد» ينضم إلى منصة «ترايد أسيتس»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أعلن البنك العربي المتحد عن توقيع اتفاقية تعاون مع منصة «ترايد أسيتس» أول سوق إلكتروني للمصارف مدعوم بتكنولوجيا البلوك تشين. وتنص الاتفاقية على إتاحة منصة السوق الإلكتروني للتمويل التجاري للبنك لإجراء عمليات التمويل الأولية والثانوية بسهولة وشفافية وبشكل مباشر مع البنوك الأخرى على المستوى العالمي، وبموجب هذه الاتفاقية يصبح البنك عضواً ضمن مجموعة المؤسسات المصرفية المنضوية تحت مظلة المنصة على مستوى الدولة، وذلك في إطار التزامه بتقديم خدمات مصرفية إلكترونية متميزة وتوفير تجربة مصرفية متميزة تتجاوز كل التوقعات.

وقع الاتفاقية أحمد أبو عيدة الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد، ولاكشمانان سانكاران رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمنصة.

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