الاقتصاد

نيودلهي تعتزم بيع كامل حصتها في الخطوط الجوية الهندية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعتزم نيودلهي بيع كامل حصتها في شركة الخطوط الجوية الهندية الوطنية المثقلة بالديون، وفق ما أعلنت الحكومة الاثنين، بعد أن فشلت سابقاً في تأمين أي مشتر. والشركة التي تعاني ديوناً تبلغ أكثر من ثمانية مليارات دولار، تواجه صعوبات في دفع الرواتب وشراء الوقود، في وقت حذر فيه المسؤولون من أنها قد تجبر على الإغلاق. (أ ف ب)

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