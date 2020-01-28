جمارك رأس الخيمة تدشن نظام فحص متطور للسيارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:”الخليج 365”

افتتح د. محمد المحرزي، مدير عام دائرة جمارك رأس الخيمة، نيابة عن الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس الدائرة، جهاز فحص السيارات الخفيفة والثقيلة في جمرك الدائرة، بحضور عدد من مديري الإدارات والأقسام والمراكز الجمركية، وممثلين عن شركاء الدائرة الاستراتيجيين، والشركة المُصنعة والموردة للجهاز.

وأشار المحرزي إلى رعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وحرص واهتمام سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، وليّ عهد رأس الخيمة، ومتابعة الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك، لتواصل الدائرة تحديث أجهزتها الجمركية، المُستخدمة في التفتيش الجمركي، وتوريدها إلى المراكز التابعة لها، بهدف تعزيز أمن وسلامة رأس الخيمة ودولة الإمارات إجمالاً.

واستعرض المحرزي مُنشأة الجهاز، وشهد انطلاق العمل بنظام الفحص الجديد، واطلع على آخر الترقيات والتحسينات، التي أدخلت على أنظمة الفحص بالدائرة، عبر استخدام أحدث أجهزة التفتيش، المُتقدمة فنياً، لمساعدة المُفتشين على تأدية مهامهم، لاسيما إحباط محاولات تهريب المواد الممنوعة والمقلدة، ومكافحة الجريمة المنظمة والغش التجاري، وتسهيل التجارة المشروعة، عبر إجراءات تفتيش جمركي تمتاز بالفاعلية والكفاءة.

وأكد المحرزي أنَّ البرمجيات المُتطورة لهذا النظام تقدم العون للمفتشين الجمركيين، لاكتشاف البضائع المهربة داخل المركبات، دون الحاجة إلى فتحها. وأوضح أنَّ نظام الفحص يستند إلى مبدأ تصميم وحدات فحص يسهل دمجها مع الأجهزة الأخرى في المنافذ الجمركية، كأجهزة مراقبة الإشعاع، وأجهزة تفتيش أسفل السيارات، وقارئ لوحات أرقام السيارات وأرقام الحاويات، وكاميرات المُراقبة، وجهاز فحص الأحشاء، ونظم تحديد الهوية بموجات الراديو.