تراجع مفاجئ لثقة الشركات الألمانية في يناير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر مسح أمس الاثنين أن ثقة الشركات الألمانية سجلت تدهورا مفاجئاً في يناير/‏ كانون الثاني في ظل توقعات أكثر قتامة ما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا سجل بداية بطيئة في عام 2020 بعدما تفادى ركوداً في العام الماضي بصعوبة.

وقال معهد إيفو إن مؤشره لمناخ الأعمال نزل إلى 95.9 من 96.3 في ديسمبر/‏ كانون الأول.

وتخالف القراءة المسجلة في يناير/‏ كانون الثاني متوسط توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لارتفاع عند 97.0.

(رويترز)