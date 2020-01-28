شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مفاجئ لثقة الشركات الألمانية في يناير والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر مسح أمس الاثنين أن ثقة الشركات الألمانية سجلت تدهورا مفاجئاً في يناير/ كانون الثاني في ظل توقعات أكثر قتامة ما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا سجل بداية بطيئة في عام 2020 بعدما تفادى ركوداً في العام الماضي بصعوبة.
وقال معهد إيفو إن مؤشره لمناخ الأعمال نزل إلى 95.9 من 96.3 في ديسمبر/ كانون الأول.
وتخالف القراءة المسجلة في يناير/ كانون الثاني متوسط توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لارتفاع عند 97.0.
(رويترز)
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع مفاجئ لثقة الشركات الألمانية في يناير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.