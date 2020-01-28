سنغافورة تستعد لإجراءات تحد من تضرر اقتصادها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت سنغافورة، أمس الاثنين، إن تفشي فيروس كورونا سيلحق الضرر باقتصادها هذا العام، بعد إعلانها عن إجراءات جديدة للتصدي للمرض الذي بدأ أصلاً في الصين وانتقل إلى سنغافورة وعدة دول أخرى.

وكانت سنغافورة قد سجلت العام الماضي نمواً بلغ 0.7% وهو يمثل أدنى معدل نمو لها منذ عشر سنوات.

وقال تشان تشونغ سينج، وزير التجارة السنغافوري: «نتوقع بالتأكيد أن يكون هناك تأثير على اقتصادنا وقطاع الأعمال وعلى ثقة المستهلكين هذا العام، ولا سيما مع توقع استمرار هذا الوضع لبعض الوقت».وتفكر الحكومة في إجراءات دعم لأكثر القطاعات تضرراً مثل السياحة، قد تشمل ضريبة العقارات وخفض ضريبة العمال.(رويترز)