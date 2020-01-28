علي النيادي: «الجمارك» تحرص على الوفاء بالاتفاقيات الدولية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

بدأت الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك المحلية احتفالاتها باليوم العالمي للجمارك الذي يوافق ال 26 من يناير الجاري، وذلك على مدى أسبوع كامل في إطار مبادرة أسبوع جمارك الإمارات الثالث 2020، تزامناً مع احتفالات منظمة الجمارك العالمية والإدارات الجمركية في العالم بهذا اليوم تحت شعار «الجمارك تعزز الاستدامة من أجل الناس والازدهار والكوكب».

وتتضمن احتفالات قطاع الجمارك في الدولة العديد من الفعاليات المتنوعة وورش العمل حول تطورات ومحاور العمل الجمركي، إضافة إلى توعية فئات المجتمع وطلبة المدارس بدور الجمارك في تعزيز النمو والاستدامة والحفاظ على البيئة، وحماية المجتمع من الممارسات التجارية غير السليمة، وتكريم الموظفين والشركاء المتميزين، واستعراض المشاريع والابتكارات التي تظهر مدى التطور التقني والتكنولوجي في قطاع الجمارك.

كما تتضمن الاحتفالات تنظيم مجلس شباب الهيئة «تحدي الجمارك الرياضي» في منطقة حتا بدبي، بهدف خلق بيئة صحية وتعزيز المنافسة الرياضية بين الشباب في القطاع الجمركي بالدولة، حيث يشارك في التحدي 36 من موظفي الهيئة ودوائر الجمارك المحلية ومجلس الشباب.

وخلال الاحتفالات، ستقوم الهيئة بعرض سيارة التفتيش الذكية، التي تم ابتكار تصميمها وآلية عملها من قبل الهيئة، في أحد الجامعات بالدولة لتوعية الطلبة بدور الجمارك في حماية أمن المجتمع، وتعريفهم بالمستوى المتطور الذي تم تحقيقه في بيئة العمل في قطاع الجمارك بالدولة، إضافة إلى إقامة العديد من الأنشطة والمسابقات بالتعاون مع جمارك الفجيرة لتوعية طلبة إحدى مدارس الفجيرة من سن 4 سنوات حتى 12 عاماً بمحاور العمل الجمركي وأهدافه.وفي ميناء الفجيرة، ستقوم وحدة التفتيش الأمني الجمركي (K9) بتقديم عرض للكلاب الجمركية خلال اكتشافها عمليات تهريب المخدرات والمواد الخطرة.

وقال المفوض علي سعيد النيادي رئيس الهيئة، في تصريحات صحفية بهذه المناسبة: إن قطاع الجمارك في الدولة يلعب دوراً محورياً في تحقيق الاستدامة والازدهار عبر المساهمة في الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره وحمايته من الممارسات التجارية الضارة.وأكد حرص قطاع الجمارك في الدولة، بالتعاون مع كافة الشركاء في الداخل والخارج، على تطبيق كافة التزامات الاتفاقيات الدولية المعنية بالصحة والسلامة والبيئة والحفاظ على الحيوانات المنقرضة وحماية حقوق الملكية الفكرية