الذهب يصعد إلى أعلى مستوى في أسبوعين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين، أمس الاثنين، مع تراجع الأسهم بسبب تزايد المخاوف من احتمال تأثير انتشار فيروس كورونا الجديد في الاقتصاد الصيني، وهو ما دفع المستثمرين للتخلص من الأصول المرتفعة المخاطر، والبحث عن الملاذات الآمنة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1579.42 دولار للأوقية (الأونصة)، وفي وقت سابق من الجلسة وصل سعر الذهب لأعلى مستوى له منذ الثامن من يناير /‏‏ كانون الثاني، مسجلاً 1586.42 دولار، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1579.50 دولار.

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وفي أسواق العملات، تراجع اليوان الصيني أكثر من نصف % إلى أدنى مستوى منذ بداية العام الجاري، بينما انخفضت أيضاً العملات المرتبطة بالسلع الأولية مثل الدولار الأسترالي بشدة.

ونزل اليوان الصيني في المعاملات الخارجية 0.6% إلى 6.9783 يوان للدولار، وهو أضعف مستوياته منذ 31 ديسمبر /‏‏ كانون الأول.وارتفعت العملة اليابانية إلى 107.73 ين مقابل الدولار، لكنه خسر معظم الارتفاع وسجل في أحدث تعاملات 0.1% فقط عند 109.12 ين للدولار.

وصعد اليورو قليلاً إلى 1.1032 دولار قبيل صدور أحدث قراءة لمؤشر لثقة الشركات الألمانية. (وكالات)