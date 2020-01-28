«إعلامية عجمان الحرة» تحصل على 4 شهادات «آيزو»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”



حصلت مدينة عجمان الإعلامية الحرة على أربع شهادات من المنظمة الدولية للمعايير (آيزو) في إدارة خدمات تقنية المعلومات«ISO/‏IEC 20000-1» وإدارة البيئة «ISO 14001» وإدارة الجودة الشاملة «ISO 9001» وإدارة استمرارية الأعمال «ISO 22301».وقد حصلت المدينة على هذه الشهادات بعد عملية تقييم شاملة واعتماداً على معايير متعددة. ويأتي حصول المدينة على شهادة «ISO 22301» المتخصصة في إدارة استمرارية الأعمال التي تعتمدها المدينة لتحديد المخاطر الداخلية والخارجية وضمان اتخاذ التدابير التصحيحية. ويأتي حصولها على شهادة «ISO 9001» بعد تقييم نظام إدارة الجودة وتحقيق الكفاءة التنظيمية الشاملة.

كما حصلت المدينة على شهادة «ISO 14001» في ضوء اعتمادها للمعايير الدولية لنظام إدارة البيئة التي تلتزم بالمحافظة على الشروط البيئية وتحسينها. وجاء حصولها على شهادة«ISO 20000-1» في ضوء توافق المدينة مع نظام إدارة خدمات تقنية المعلومات.

وأعرب الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة مدينة عجمان الإعلامية الحرة، عن اعتزازه بحصول المدينة على هذه الشهادات .