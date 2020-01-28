442.6 مليـون درهم عوائـد فنادق عجمـان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:ممدوح صوان



بلغ إجمالي عوائد المنشآت الفندقية في عجمان نحو 442.6 مليون درهم خلال عام 2019، وذلك وفق بيانات دائرة التنمية السياحية في عجمان، فيما بلغ عدد زوار الإمارة حتى نهاية العام الماضي ما يقارب 560.3 ألف زائر.

وبحسب التقرير فقد بلغ عدد الغرف الفندقية في الإمارة 3816 غرفة ووحدة، توزعت بين المنتجعات والشقق الفندقية والشقق المفروشة والفنادق، فيما بلغ عدد المنشآت الفندقية في الإمارة 41 منشأة حتى نهاية العام الماضي.

ووصل عدد الليالي الفندقية التي قضاها الزوار خلال الفترة نفسها 1.61 مليون ليلة، في حين بلغ عدد ليالي الغرف نحو 893 ألف ليلة، أما من ناحية عدد النزلاء من حيث الجنسية فقد وصل عدد نزلاء المنشآت الفندقية في عجمان من الإماراتيين 140.5 ألف نزيل، تلاه نزلاء دول آسيا وإفريقيا 136.1 ألف نزيل، ثم الدول العربية الأخرى بعدد 100 ألف نزيل، ثم روسيا 71.7 ألف نزيل، ونزلاء دول مجلس التعاون 63.1 ألف نزيل، في حين وصل نزلاء الدول الأوروبية 41.5 ألف نزيل، ثم أمريكا واستراليا 8.3 ألف نزيل. ووصل عدد زوار متاحف إمارة عجمان خلال عام 2019 إلى نحو 30.8 ألف زائر، وهو ما يعزز من اسم الإمارة كوجهة عالمية للزوار والسياح من كافة أنحاء العالم.

وتسعى إمارة عجمان خاصة إلى توفير وتطوير الفنادق والوجهات السياحية والمتنزهات والحدائق الترفيهية باعتبارها قاطرة نمو الوجهات السياحية في دول العالم، فيما تستمر الإمارة في بناء الركائز الأساسية لقطاع السياحة والسفر، إضافة إلى تعزيز علاقات التعاون المستمر مع شركائها للارتقاء بجاذبية القطاع، وذلك لمواكبة تطلعات الزوار من مختلف أنحاء العالم.

ونجحت دائرة التنمية السياحية في عجمان في استهداف الأسواق الإقليمية والعالمية التي تصدر أعداداً كبيرة من السياح إلى الخارج من خلال مشاركاتها الفاعلة في المحافل والمعارض السياحية والتجارية المتخصصة حول العالم، والتي تسهم في التعريف بمنتج عجمان السياحي.