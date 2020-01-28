افتتاح اللولو هايبرماركت في دبي فستيفال بلازا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة اللولو الإماراتية، بأنها ستفتتح 20 مركزاً تجارياً في الإمارات خلال العامين المقبلين، الأمر الذي سيعزز حضورها القوي في الدولة، وفقاً لما ذكره يوسف علي موسليام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة، ويشمل ذلك افتتاح مراكز تسوق في مدينة خليفة، مدينة الفلاح، مدينة الرياض أبوظبي، واحة السيليكون، مول دبي الجنوب، منطقة مويلح، منطقة الصجعة ومنطقة أم الطرافة في الشارقة.

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وكجزء من استراتيجيتها التوسعية، افتتحت اللولو أول هايبر ماركت لها في عام 2020 في فستيفال بلازا مول، أحدث وجهات التسوق في جبل علي ومشروع دبي الجنوب، والذي يقع على مسافة 15 دقيقة بالسيارة للوصول إلى موقع الحدث العالمي الأكثر انتظاراً لهذا العام وهو إكسبو 2020. وافتتح داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، المتجر الجديد بحضور يوسف علي موسليام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو وعدد من كبار الشخصيات.

يقع مركز التسوق الجديد داخل الميناء التجاري ومركز جبل علي التجاري، ويتميز الهايبر ماركت الذي يعتبر الفرع رقم 186 لمجموعة اللولو بتصميم فريد بطراز عالمي وإضاءة جمالية تعكس أسلوب الحياة العصري.

وقال تيموثي إيرنست، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم مول: «إننا متحمسون للغاية في الفطيم مولز للتعاون مع «لولو هايبرمارك» ونرحب بهم ضمن أحدث مشاريعنا«فستيفال بلازا». فنحن نتطلّع للعمل مع مجموعة اللولو لتقديم أفضل عروض البيع بالتجزئة في كامل منطقة دبي الجنوب، استعداداً لمعرض إكسبو 2020.ويمتد المتجر الجديد على مساحة أكثر من 56000 قدم مربعة من إجمالي المساحة المبنية، وسيضم المتجر الجديد مجموعة كبيرة من المنتجات المحلية والعالمية في قسم السوبر ماركت وقسم المنتجات المنزلية وأقسام الأطعمة الساخنة التي تقدم أطباقاً عالمية.