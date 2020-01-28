شكرا لقرائتكم خبر عن «2 اكس ال» تفتتح ثاني معارضها في العين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة«2 اكس أل»للأثاث والديكور المنزلي عن افتتاح ثاني معرض لها في العين. وهذا المعرض الجديد هو المتجر العاشر الذي تفتتحه «2 اكس أل» في الإمارات. ولدى افتتاح المعرض الحديث، قال سعود السعدي، مدير عام «2 اكس أل» للأثاث والديكور المنزلي،: يسعدنا للغاية أن نبدأ عام 2020 بهذه الإضافة لمحفظتنا في موقع متميز. مول العين يضم علامات تجارية عالمية شهيرة ومرافق ترفيه راقية .

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