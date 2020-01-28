«الإمارات» تطير إلى بينانج الوجهة الثانية في ماليزيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت طيران الإمارات عن خطط لإطلاق خدمة يومية من دبي إلى مطار بينانج الدولي عبر سنغافورة (الحرية الخامسة)، اعتباراً من 9 إبريل/‏‏ نيسان 2020. وسوف تصبح بينانج بذلك ثاني وجهة لطيران الإمارات في ماليزيا بعد العاصمة كوالالمبور، التي تخدمها منذ عام 1996 وتسير إليها حالياً ثلاث رحلات يومياً.

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وسوف تتيح الخدمة الجديدة للعملاء السفر بين بينانج وسنغافورة بسهولة وراحة، والاستمتاع بخدمة طيران الإمارات ذات المستوى العالمي على طائرات البوينج 777-300ER بتقسيم الدرجات الثلاث.

وتتيح الخدمة الجديدة للمسافرين من مدن شمال ماليزيا مواصلة سفرهم بسهولة مع فترات انتظار قصيرة في دبي إلى العديد من الوجهات في أوروبا، وأميركا الشمالية، والشرق الأوسط. وسوف تغادر الرحلة يومياً مطار دبي عند 2:30 فجراً، وتصل إلى سنغافورة 2:05 بعد الظهر، ثم تغادرها في 3:35 عصراً لتصل إلى بينانج 5:15 مساء اليوم نفسه. أما رحلة العودة فتقلع من بينانج 10:20 ليلاً بالتوقيت المحلي، وتصل إلى سنغافورة 11:50 ليلاً، ثم تغادر 1:40 فجراً لتهبط في دبي 4:55 صباح اليوم التالي.

تقع ولاية بينانج على ساحل ماليزيا الشمالي الغربي، وتتكون من شريط بري ضيق، وجزيرة يربطهما أطول جسرين في تلك الدولة. وبينانج هي ثاني أكبر مدينة في ماليزيا من حيث عدد السكان، وتشتهر بتراثها وهندستها المعمارية الغنية، ومجتمعها متعدد الثقافات. وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «تستقطب بينانج باستمرار أعداداً متنامية من الزوار، فهي مركز رئيس للسياحة، خصوصاً السياحة الطبية، وممارسة الأعمال.».