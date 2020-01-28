شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «دريك» تناقش تطورات التحقيقات 13 فبراير والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «دريك آند سكل» أن جمعيتها العمومية، ستسلط الضوء على آخر التطورات المتعلقة بالتحقيقات التي تجريها مع الإدارة التنفيذية السابقة وذلك خلال اجتماعها في 13 فبراير المقبل.

وقالت الشركة إن الجمعية العمومية ستنظر في تعيين عضوين جديدين في مجلس إدارة الشركة ليحلا مكان العضوين المستقيلين.

وسيتم مناقشة تعديل المادة رقم (41) من النظام الأساسي، الذي يتعلق بآلية توجيه الدعوات إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية في المستقبل. كما فتحت الشركة باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

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